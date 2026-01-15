В 2025 году Калининградскую область посетили около 2,5 млн туристов

В 2025 году Калининградскую область посетили около 2,5 миллиона туристов. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время прямого эфира в национальном центре «Россия».
«В этом году у нас туристический поток фактически рекордный, Калининградскую область посетили порядка 2,5 миллионов туристов», — рассказал глава региона.
Ранее власти сообщали, что рост туристического потока в 2025 году может превысить 9%. Рассчитывали, что регион посетит около 2,4 миллиона человек. Увеличение показателя связывали в том числе с разливом нефтепродуктов в Чёрном море.
По итогам 2024 года Калининградскую область посетили 2,2 миллиона человек. Более 45% туристов прибыли из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, ещё 16% — из Ленинградской, Белгородской, Саратовской, Свердловской областей и Краснодарского края.