Пережившая 21 реинкарнацию Катя Лель раскрыла, кто вселился в тело Вани Дмитриенко

«И у меня было очень много воплощений. Говорят знающие люди, что у меня была 21 жизнь, из которых три были космические, и остальные были земные жизни, воплощения», — подчеркнула звезда.
Она добавила, что чувствует свои прошлые воплощения и верит в бессмертие души. Однако, в первую очередь, певица отметила реальные, а не мистические качества Ваня Дмитриенко, рассказав, что сотрудничала с молодым исполнителем и осталась от этого в восторге.
«Потрясающий парень… С ним мы пели кавер на мой хит “Мой мармеладный”. Очень уважительный, очень талантливый», — заключила Катя Лель.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин объявил себя реинкарнацией Пушкина. В то же время он скептически отнёсся к популярной среди поклонников версии о том, что Ваня Дмитриенко является реинкарнацией Есенина.