К чему снится пальто?

Для женщины пальто во сне часто связано с темой самозащиты и самооценки. Сонник Миллера трактует такой сон как отражение того, насколько женщина чувствует себя защищенной в текущих обстоятельствах. Красивое, элегантное пальто может символизировать уверенность, принятие своей роли, ощущение ценности. Тяжелое или неудобное пальто говорит об усталости от навязанных обязанностей, эмоциональной перегруженности. По соннику Ванги, если женщина теряет пальто, это может означать страх остаться без поддержки или потерять привычную опору. Если пальто чужое, возможно, вы живете по чужим правилам, примеряете на себя не свою роль.