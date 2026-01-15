Названа неожиданная опасность питьевой воды из кулеров

Анализ показал, что в насадках и внутренних трубках водных автоматов бактерии могут активно размножаться уже через несколько дней после дезинфекции. Основная причина — фильтрация остаточного хлора, который в водопроводной воде сдерживает рост микроорганизмов, но отсутствует в системах автоматов.