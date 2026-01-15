Ричмонд
Стало известно, когда в Башкирии откроется ледовая переправа на реке Белой

В Бирске специальная комиссия проверит возможность выезда на переправу через реку Белая. Выезд запланирован на следующий понедельник, 19 января, сообщил мэр города Юрий Иванов.

Источник: Башинформ

Как пояснили в администрации, вопрос организации ледовой переправы находится на особом контроле из-за безопасности. Под тяжестью выпавшего снега на берегу лёд проседает и наверх начинает проступать вода. Как только наступает потепление, наледь превращается в шугу. Наледь на водоемах представляет опасность, так как по такому снежно-ледяному покрытию сложно передвигаться, техника может утонуть, а человека такая масса буквально засасывает.

Напомним, к середине января в Башкирии официально открыта только одна ледовая переправа в Караидельском районе.