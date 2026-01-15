Орнитолог Чернова призвала не кормить птиц черным хлебом

15 января отмечается День зимующих птиц России. По словам эксперта, наиболее беспроигрышный вариант их подкормки — нежареные подсолнечные семечки, которые полезны для очень многих видов. Также эксперт порекомендовала класть в кормушку и крупы. Однако, если их отварить, нельзя добавлять соль: она резко нарушает водно-солевой баланс, из-за чего птицы могут погибнуть, объяснила она. Плюс на морозе каша быстро превратится в ком, который птицы не смогут съесть, предупредила Чернова.