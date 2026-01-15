Звезда «Счастливы вместе» рассказала о мудрости Светы Букиной

Ранее жена актера Виктора Логинова, известного по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», объявила о разводе. Она заявила, что столкнулась с моральным и физическим насилием со стороны мужа, а также обвинила его в изменах. Логинов подтвердил информацию о разводе с четвертой супругой и назвал ее психически нездоровым человеком.