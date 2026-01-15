Пьяный россиянин украл игрушки из автомата и раздал прохожим

В полицию обратился представитель фирмы, владеющей игровыми автоматами. Заявитель сообщил о пропаже игрушек общей стоимостью 6,5 тысяч рублей из автомата на улице Трудовой. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого.
Задержанный признался в содеянном и пояснил, что совершил кражу в нетрезвом состоянии. Он сломал дверцу автомата, достал игрушки и затем раздал их случайным людям на улице. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.