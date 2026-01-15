Пьяный россиянин украл игрушки из автомата и раздал прохожим

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что совершил кражу в нетрезвом состоянии. Он сломал дверцу автомата, достал игрушки и затем раздал их случайным людям на улице. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.