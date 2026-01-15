Минтранс России начал применять ИИ в транспорте

18 ноября в Минтрансе РФ заявили, что в 2026 году в Москве может появиться возможность вызова беспилотного такси. По информации ведомства, ранее в Москве уже проходили тестовые перевозки пассажиров беспилотными автомобилями, однако их массовый запуск был приостановлен для более тщательной отработки всех возможных сценариев в контролируемой среде.