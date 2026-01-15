Российские рыбаки установили рекорд по добыче тихоокеанской сельди

В прошлом году было выловлено более 580 тысяч тонн сельди — на треть больше, чем годом ранее, заявили в Росрыболовстве. Для сравнения: до 2000 года объем добычи тихоокеанской сельди не превышал 300 тысяч тонн, а с 2012-го составляет порядка 400 тысяч тонн в год. Планка в 500 тысяч тонн преодолена впервые.
Такие показатели могут быть связаны с удачным научным прогнозом и успешными действиями моряков, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин:
— Природа дала больше вылов. Ученые вовремя отследили урожайное поколение, дали прогноз вылова, рыбаки его изъяли. Хорошо, что совпало с прогнозом. Рыболовство — это вообще такая штука, которая в большей степени зависит от природных особенностей. Допустим, иваси в этом году, несмотря на прогнозы ученых, провалили, а сельдь, вот видите, стрельнула. Поскольку это дикие виды рыб, они зависят от природных факторов. Там очень много факторов влияет: погода, температура, условия нереста. Происходит вспышка, называется еще «урожайное поколение», в зависимости от вида рыб. Вот его отследить, регулярно надо съемки делать, смотреть, как она развивается. В этом году все совпало.
— Этот перевылов распределится, продастся?
— Общее потребление сельди в России составляет примерно 500 тысяч тонн в год. Учитывая, что это самая дешевая рыба, я думаю, она легко разойдется на внутреннем рынке. Единственное, что тут есть один нюанс. Произошло перераспределение, больше выловлено на Дальнем Востоке, меньше в Атлантике. Не всем потребителям понравится, потому что кто-то больше любит атлантическую сеть, кто-то тихоокеанскую.
— Не было какого-то заказа выловить ее как можно больше?
— Рыбаки выходят на промысел, если селедка идет, не будут ее не ловить. Потому что мало ли, селедка идет, а минтай он не поймает, поэтому он ловит то, что дала природа, стараются взять по максимуму. А дальше уже, если такие выловы селедки будут ежегодно и объем будет превышать спрос, начнется падение цены, вот тогда уже начнут думать, как регулировать вылов, чтобы в цене не терять.
При этом рекордный улов если и способен повлиять на стоимость сельди в рознице, то дисконт составит не больше 10%, отметил эксперт. А вот главный редактор журнала Fishnews Эдуард Климов полагает, что ценник на селедку в магазинах вряд ли изменится:
— Цены не будут расти, но уменьшатся тоже вряд ли. Розница к рыбакам не имеет отношения. То, что у рыбаков останутся эти же отпускные цены, я считаю, это точно, я не думаю, что какое-то увеличение будет. А как себя вести будет розница, здесь уже сложно сказать. Этот объем идет только на российский рынок.
— По опыту прошлых лет, сельдь входит в группу товаров, где ретейлеры могут немного поиграть с ценами?
— Рыбопродукция вряд ли входит. И, мне кажется, сети исходят из того, что, если рыбы будет больше, а селедка всегда имеет успех, скорее всего, будет оборот продукта больше. Соответственно, они продадут больше, и денег у них будет больше. Я все-таки считаю, что сработает вот этот рыночный механизм.
Ранее сообщалось, что Россия сохранила мировое лидерство по вылову тихоокеанских лососей: за прошлый год добыча этой рыбы увеличилась сразу на 100 тысяч тонн.