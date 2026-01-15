Российские рыбаки установили рекорд по добыче тихоокеанской сельди

— Природа дала больше вылов. Ученые вовремя отследили урожайное поколение, дали прогноз вылова, рыбаки его изъяли. Хорошо, что совпало с прогнозом. Рыболовство — это вообще такая штука, которая в большей степени зависит от природных особенностей. Допустим, иваси в этом году, несмотря на прогнозы ученых, провалили, а сельдь, вот видите, стрельнула. Поскольку это дикие виды рыб, они зависят от природных факторов. Там очень много факторов влияет: погода, температура, условия нереста. Происходит вспышка, называется еще «урожайное поколение», в зависимости от вида рыб. Вот его отследить, регулярно надо съемки делать, смотреть, как она развивается. В этом году все совпало.