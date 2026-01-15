КС вступился за россиянку, которой начислили недоимку по НДФЛ

При этом, несмотря на то, что и договор купли-продажи, и договор мены направлены на отчуждение имущества, между ними есть существенные различия, отметил Конституционный суд. Соответственно, предусмотренная гражданским законодательством возможность применения правил о купле-продаже к договору мены «сама по себе не предрешает применения правил об исчислении доходов налогоплательщика от продажи недвижимости для определения налоговых последствий обмена».