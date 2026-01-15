Жительнице Башкирии исполнилось 104 года

Миннигаян Абдулнагимовна — уроженка Благоварского района, родилась и выросла в большой семье. Еще в детстве пришлось столкнуться с жизненными трудностями. Мама трагически погибла, а отца раскулачили, забрали все хозяйство, дом и надворные постройки. Семья переехала в землянку, в которой прожили 10 лет.