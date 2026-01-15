Ричмонд
Жительнице Башкирии исполнилось 104 года

Ветеран Миннигаян Валеева живет в Чишминском районе.

Источник: Ришат Мансуров / ТГ-канал

В Чишмах долгожительница Миннигаян Валеева празднует 104-й день рождения. Именинницу навестил глава администрации Ришат Мансуров.

Миннигаян Абдулнагимовна — уроженка Благоварского района, родилась и выросла в большой семье. Еще в детстве пришлось столкнуться с жизненными трудностями. Мама трагически погибла, а отца раскулачили, забрали все хозяйство, дом и надворные постройки. Семья переехала в землянку, в которой прожили 10 лет.

Юность долгожительницы пришлась на суровые годы Великой Отечественной войны. Она работала грузчиком на элеваторе, изготавливала торф для топки печей, трудилась и на железной дороге, прокладывала пути.

В 25 лет вышла замуж, родила троих детей, двух сыновей и дочь. Сейчас все они живут рядом с мамой, в Чишмах, окружена заботой внуков и правнуков.

Ранее жительнице Уфы, участнице Сталинградской битвы, ветерану Великой Отечественной войны Мусайре Фатиховой исполнилось 106 лет.