Жительнице Башкирии исполнилось 104 года

В Чишмах долгожительница Миннигаян Валеева празднует 104-й день рождения. Именинницу навестил глава администрации Ришат Мансуров.
Миннигаян Абдулнагимовна — уроженка Благоварского района, родилась и выросла в большой семье. Еще в детстве пришлось столкнуться с жизненными трудностями. Мама трагически погибла, а отца раскулачили, забрали все хозяйство, дом и надворные постройки. Семья переехала в землянку, в которой прожили 10 лет.
Юность долгожительницы пришлась на суровые годы Великой Отечественной войны. Она работала грузчиком на элеваторе, изготавливала торф для топки печей, трудилась и на железной дороге, прокладывала пути.
В 25 лет вышла замуж, родила троих детей, двух сыновей и дочь. Сейчас все они живут рядом с мамой, в Чишмах, окружена заботой внуков и правнуков.
Ранее жительнице Уфы, участнице Сталинградской битвы, ветерану Великой Отечественной войны Мусайре Фатиховой исполнилось 106 лет.