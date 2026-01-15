На участке трассы М-4 в Ростовской области осложнился проезд после ДТП

15 января в Ростовской области осложнился проезд по трассе М-4 «Дон», на участке между Шахтами и Новочеркасском. Причина — дорожная авария, сообщают в управлении Госавтоинспекции.
— На 1002 км 995 метре автодороги М-4, в направлении на юг, перекрыта правая полоса движения. Машины проезжают по левой полосе, — уточняют в ведомстве.
Автовладельцев просят учитывать ситуацию при планировании маршрута. Судя по интернет-картам, серьезного затора в указанном районе пока нет.
Ранее поступило предупреждение об ухудшении погодных условий на дорогах региона.
