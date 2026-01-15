Ричмонд
Рособрнадзор назвал дату подачи заявлений на ЕГЭ

Основной этап состоится в период с 1 июня по 9 июля.

Источник: Башинформ

В Рособрнадзоре напомнили, что заявление об участии в ЕГЭ-2026 нужно подать до 2 февраля включительно. Обычная дата — 1 февраля, но в этом году это воскресенье.

Выпускники подают заявление в свою школу, а экстерны — в любую школу с государственной аккредитацией.

Выпускники прошлых лет регистрируются в местах, которые определены управлениями образования.

Экзамены пройдут в периоды:

— досрочный этап 20 марта — 20 апреля,

— основной этап 1 июня — 9 июля,

— дополнительный этап 4 — 25 сентября.

Ранее сообщали, как изменились правила приёма вузов в текущем году.