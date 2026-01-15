Рособрнадзор назвал дату подачи заявлений на ЕГЭ

В Рособрнадзоре напомнили, что заявление об участии в ЕГЭ-2026 нужно подать до 2 февраля включительно. Обычная дата — 1 февраля, но в этом году это воскресенье.
Выпускники подают заявление в свою школу, а экстерны — в любую школу с государственной аккредитацией.
Выпускники прошлых лет регистрируются в местах, которые определены управлениями образования.
Экзамены пройдут в периоды:
— досрочный этап 20 марта — 20 апреля,
— основной этап 1 июня — 9 июля,
— дополнительный этап 4 — 25 сентября.
