«Военное положение!» Лукашенко сказал, что происходит в Витебской области

Лукашенко добавил, что Беларусь продает пеллеты даже в Корею причем рентабельно. И сказал, что следует это развивать и у себя в стране, так как котлы делают на Гомельщине «и маленькие, и большие, и на целый поселок». Глава Беларуси подчеркнул, что следует заниматься развитием собственных производств. Так как какой бы дешевый природный газ не был из России, он все равно будет в три-пять раз дороже, чем собственная древесина. И призвал чиновников искать способы заработать деньги для страны.