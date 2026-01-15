«Военное положение!» Лукашенко сказал, что происходит в Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал решать проблемы Витебской области без раскачки в режиме военного положения, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Мы писали, что белорусский президент 15 января назначил экс-посла Беларуси в России Александра Рогожника председателем Витебского облисполкома.
Новому главе области и другим чиновникам белорусский лидер сказал о положении дел в регионе. В частности, Лукашенко сказал, что премьер-министру поручили обеспечить все необходимое для Витебщины в плане сохранности скота в нынешние морозы. Еще он сказал, чтобы новому губернатору Витебщины передали собранные по стране факты бесхозяйственности в АПК «как руководство к действию».
— Он как человек, проработавший в промышленности, ужаснется, когда увидит эти «чудеса», — сказал глава республики о положении дел.
Лукашенко призвал новое руководство — «работать, работать и еще раз работать». И отметил, что говорит больше о сельском хозяйстве, так как там больше проблем. Однако и в промышленности есть вопросы, а также в деревообработке, на льнокомбинате и т.д.
Президент также обратил внимание на пеллетное производство в разрезе деревообработки.
— Мы научились в Гомельской области делать хорошие котлы, которые работают на пеллетах и так далее. И я не представлял, что этому котлу не надо никакие люди: бункер, туда засыпал эту крошку, и автоматические подбрасывается в котел. Это благо для нас тем более у нас столько леса пропадает, — рассказал он.
Лукашенко добавил, что Беларусь продает пеллеты даже в Корею причем рентабельно. И сказал, что следует это развивать и у себя в стране, так как котлы делают на Гомельщине «и маленькие, и большие, и на целый поселок». Глава Беларуси подчеркнул, что следует заниматься развитием собственных производств. Так как какой бы дешевый природный газ не был из России, он все равно будет в три-пять раз дороже, чем собственная древесина. И призвал чиновников искать способы заработать деньги для страны.
— Ищите, где зарабатывать деньги! Мужики, еще раз подчеркиваю: времени, чтобы вам раскачаться, нет, — предупредил белорусский лидер.
Резюмируя, Лукашенко посоветовал Рогожнику в первую очередь обратить внимание на дисциплину. И пообещал, что новому губернатору Витебщины никто мешать не будет.
Кроме того, глава республики сказал присутствующим на встрече главе Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой и председателю Палаты представителей Нацсобрания Игорю Сергеенко, хорошо знакомым с положением дел в Витебщине, помогать новому губернатору, сообща решая вопросы в области.
— Мне даже не пишите! Садитесь втроем, определились — и вперед. Никакого давления. Я ему (Александру Рогожнику. — Ред.) обещал, что мешать мы ему не будем, — констатировал белорусский президент.
И в заключение еще озвучил особое поручение новому главе области, чтобы он вместе с КГК на месте выявлял и ликвидировал «узкие места».
— Военное положение. Поэтому действуй! Все в твоих руках, — подытожил президент Беларуси.
Еще Александр Лукашенко назначил замглаву КГК министром труда и соцзащиты.
«Комсомолка» ранее сообщала, что Александр Лукашенко проведет кадровый день 15 января, назначив 14 чиновников.