В Ростове осудили жителя Запорожской области за призывы к расправе в мессенджере

Жителя Запорожской области осудили за призывы против россиян в мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд вынес приговор 19-летнему жителю Великой Белозерки Запорожской области. Его обвинили в публичных призывах к насилию и экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Южному военному округу.

Известно, что мужчина оставил сообщения в одном из чатов мессенджера. В своих комментариях он призывал экстремизму против россиян.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы. Отбывать этот срок ему предстоит в колонии общего режима. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

