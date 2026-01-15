В Ростове осудили жителя Запорожской области за призывы к расправе в мессенджере

Южный окружной военный суд вынес приговор 19-летнему жителю Великой Белозерки Запорожской области. Его обвинили в публичных призывах к насилию и экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Южному военному округу.
Известно, что мужчина оставил сообщения в одном из чатов мессенджера. В своих комментариях он призывал экстремизму против россиян.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы. Отбывать этот срок ему предстоит в колонии общего режима. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.
