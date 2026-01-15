К чему снится снег?

Для женщины снег во сне часто связан с темой чувств, любви и эмоциональной отстраненности. Сонник Миллера трактует такой сон как отражение внутреннего охлаждения или усталости от переживаний. Если женщина любуется снегом, это может говорить о принятии одиночества как ресурса, времени для себя. Если ей холодно, она мерзнет в снегу, сон указывает на нехватку тепла, поддержки, близости. По соннику Ванги, чистый снег для женщины может быть знаком очищения от прошлого опыта, завершения болезненной истории. Таящий снег символизирует постепенное возвращение чувств, готовность снова доверять людям.