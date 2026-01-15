Женскую колонию закрывают в Ардатове

По его словам, решение о закрытии учреждения было принято Министерством юстиции России еще в мае прошлого года. Однако, отметил он, процесс ликвидации требует времени и может продолжаться до года. На данный момент все осужденные, содержавшиеся в колонии, уже переведены в другие исправительные учреждения. Ранее в регионе уже были закрыты четыре учреждения. Сейчас на территории Нижегородской области функционирует только одна женская исправительная колония — ИК-2, расположенная в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Параллельно с этим в области активно развивается сеть изолированных участков, функционирующих как исправительные центры (ИУФИЦ). Эти учреждения предназначены для исполнения наказания в виде принудительных работ — меры, применяемой как альтернатива лишению свободы. На сегодняшний день в регионе действует девять таких подразделений. Одно из них ввели в эксплуатацию в 2025 году. Еще один исправительный центр откроется в 2026 году.