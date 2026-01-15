Девочка, которая предложила заменить Зарубина, пришла в Кремль

Ранее Виктория направила видеообращение на прямую линию с Путиным и сообщила, что ей нравится формат передачи с Павлом Зарубиным и что после окончания школы и института она хочет заменить его. Путин в свою очередь пообещал ей договориться о стажировке у Зарубина.