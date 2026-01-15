Девочка, которая предложила заменить Зарубина, пришла в Кремль

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Девочка Виктория, которая на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным предложила заменить ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина, пришла в Кремль, где сегодня состоится мероприятие с участием главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Путин примет верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония будет проходить в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Ранее Виктория направила видеообращение на прямую линию с Путиным и сообщила, что ей нравится формат передачи с Павлом Зарубиным и что после окончания школы и института она хочет заменить его. Путин в свою очередь пообещал ей договориться о стажировке у Зарубина.