В Росатоме создали уникальный провод для токамака с реакторными технологиями

В 2026 году планируется изготовление и испытание еще двух проводов длиной уже более 60 м каждый (всего в ТРТ, как ожидается, будет использовано несколько десятков километров провода и более 30 катушек различного размера). А в 2027 году из этих проводов будет изготовлена полномасштабная макетная катушка центрального соленоида диаметром около одного метра, состоящая из 40 витков, уложенных в два слоя.