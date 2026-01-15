Режиссер «Властелина колец» хочет снять еще один фильм по вселенной

Питер Джексон, режиссер трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» по произведениям знаменитого британского писателя Дж. Р. Р. Толкина, заявил в интервью Empire, что у него есть идея для нового фильма по этой вселенной.
Режиссер рассказал, что более расширенной версии «Властелина колец» не существует.
«Есть отдельные фрагменты, наверное. Но если бы мы сделали расширенную режиссерскую версию, или как там это будет называться, это было бы разочарованием. Это была бы режиссерская версия с несколькими дополнительными секундами чего-то там; это не стоит делать», — заявил Питер Джексон.
Однако режиссер хочет выпустить документальный фильм о съемках «Властелина колец». По словам Джексона, в картину бы вошли альтернативные дубли и ляпы. Кинолента позволила бы лучше понять механику создания знаменитых фильмов. Главным препятствием на пути создания подобной картины режиссер называет нежелание студии вкладываться в настолько масштабный проект.
Иэн Маккеллен вернется к роли Гэндальфа
В настоящий момент в работе находится другой фильм по фэнтезийному миру Дж. Р. Р. Толкина — «Властелин колец: Охота на Голлума». Его режиссером выступает Энди Серкис, сыгравший Голлума в фильмах Питера Джексона. Актер Иэн Маккеллен уже заявил, что вернется к роли Гэндальфа в новой картине. Он также намекнул, что Элайджа Вуд может вновь сыграть Фродо. Премьера «Властелин колец: Охота на Голлума» запланирована на 2027 год. Питер Джексон является одним из исполнительных продюсеров фильма.