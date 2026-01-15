Женщины на СВО в 2026 году: требования по возрасту и здоровью

Женщина может заключить контракт в том случае, если у нее есть военно-учетная специальность — то есть если ранее она уже проходила службу в рядах ВС РФ. В таком случае шансы отправиться в зону СВО у желающей пойти на фронт кратно увеличиваются. Но гарантии, что заявку одобрят, все еще нет.