Женщины на СВО в 2026 году: требования по возрасту и здоровью

В материале разбираемся, как женщине заключить контракт на СВО в 2026 году, какие вакансии ей доступны и какие требования могут предъявить в военкомате к добровольцам.
Берут ли женщин добровольцами на СВО
Да, женщин иногда берут добровольцами на СВО, но далеко не всех и далеко не всегда. Востребованы специалисты медицинского профиля, специалисты связи. В некоторых военкоматах (например, ХМАО-Югры) требуют обязательное профессиональное медицинское образование.
Женщина может заключить контракт в том случае, если у нее есть военно-учетная специальность — то есть если ранее она уже проходила службу в рядах ВС РФ. В таком случае шансы отправиться в зону СВО у желающей пойти на фронт кратно увеличиваются. Но гарантии, что заявку одобрят, все еще нет.
Возможны случаи, когда пришедшую в военкомат женщину записывают в так называемый резерв: если вакансия появятся, ее уведомят и пригласят на обследование.
Стоит помнить, что в силу ряда особенностей женщины менее востребованы на фронте, чем мужчины.
Какие вакансии доступны женщинам на СВО
При добровольной службе или контракте женщины, как правило, работают в следующих направлениях.
1. Медицина и санитарная служба. Это фельдшеры, медсестры.
2. Обеспечение, связь, логистика, тыловые службы.
3. В редких случаях женщины с военной подготовкой занимают иные специализированные позиции, которые требуют соответствующих навыков.
Требования для подписания контракта на СВО для женщин
Основные требования для заключения контракта для женщин выглядят следующим образом.
1. Гражданство РФ — обязательное условие для вступления в добровольческое формирование.
2. Возраст — от 18 до 45 лет. При наличии офицерского звания возрастные рамки могут быть расширены до 50 лет.
3. Образование. Наличие медицинской «корочки» требуют во многих военкоматах страны.
4. Медицинское состояние и физподготовка. Желающей отправиться на СВО женщине необходимы медицинское освидетельствование врачебно-военной комиссии, которое признает ее годной для службы. Физическая подготовка также должна соответствовать стандартам для выбранной должности.
5. Судимость и правовой статус: важно отсутствие судимости или открытых уголовных дел.
6. Свободные вакантные должности. В случае с женщинами контракт может быть заключен только если есть доступные и подходящие специальности в зоне боевых действий.
7. Документы. Речь идет о стандартных для всех добровольцев паспорте, автобиографии, дипломе об образовании, военном билете и свидетельстве о заключении брака (при наличии) и двух фотографиях 3×4.
Вопросы и ответы
Ответим на ряд вопросов по теме.
Отказали в военкомате, но все равно хочу помочь военнослужащим. Как это сделать?
Желающие помочь военнослужащим женщины часто находят работу и единомышленников в волонтерских организациях. Там они собирают гуманитарные грузы на фронт, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи. В каждом регионе действуют волонтерские ячейки такого типа, и можно обратиться в них через знакомых или через интернет и социальные сети.
У меня есть нужна специальность, меня могут призвать по мобилизации?
По закону «О воинской обязанности и военной службе» запас (из резервов которого, собственно, и проводят набор в армии при мобилизации) состоит в том числе из прошедших службу женщин. Но по состоянию на 2026 год мобилизацию женщин не проводили, повестки им не приходят.
Сколько получают медики-добровольцы?
Непосредственно задействованный в зоне СВО средний медицинский персонал получает от 220 тысяч рублей в месяц. Врачи — от 240 тысяч рублей в месяц.
