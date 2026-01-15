Иностранцы на СВО в 2026 году: как заключить контракт с ВС РФ без российского гражданства

В материале разбираем основные условия для заключения контракта на СВО для иностранца: возраст, необходимые документы и навыки. Также рассмотрим, какие преимущества предлагает служба в рядах ВС.
Можно ли иностранцу заключить контракт на СВО на стороне России
Да, иностранные граждане могут заключить контракт для отправки в зону специальной военной операции в рядах ВС РФ. Для этого житель другой страны должен находиться на территории России, причем на законном основании.
В 2025 году президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому Минобороны вправе заключать контракты с иностранными гражданами и лицами без гражданства до окончания мобилизации, отмены военного положения или завершения военного времени.
Как уточняется в статье 34 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», иностранцы могут воспользоваться правом на заключение контракта один раз.
Из требований к кандидату можно отметить:
- возраст — от 18 до 60 лет;
- пол — мужской;
- необходимые документы — паспорт другого государства;
- знание русского языка;
- удовлетворительное состояние здоровья, которое позволит пройти военно-врачебную комиссию.
В качестве преимуществ при отборе следует назвать наличие военного опыта (который, тем не менее, не обязателен) и специальных навыков (знание иностранных языков, водительское удостоверение, медицинское образование).
Как иностранному гражданину подписать контракт на СВО
Контракт подписывается в военном комиссариате или другом уполномоченном органе по направлению на службу. Он может быть заключен на срок не менее одного года, в том числе с возможностью участия в СВО.
Выплаты и другие условия контракта для иностранцев на СВО
Иностранные граждане получают те же социальные гарантии, что и россияне, проходящие военную службу по контракту. То же касается и выплат — их размер зависит от региона, в котором доброволец заступал на службу. Список поощрений довольно широк, отметим отдельно следующие:
- ежемесячное денежное довольствие — от 200 тысяч рублей;
- доплаты за участие в боевых действиях и выполнение специальных задач (например, уничтожение техники противника);
- единовременные выплаты, если они предусмотрены действующими решениями и региональными программами;
- бесплатное санаторно-курортное лечение;
- медицинская помощь и реабилитация в приоритетном порядке;
- налоговые льготы и освобождения в отдельных случаях;
- списание кредитных обязательств;
- статус ветерана боевых действий.
Также иностранцы, которые в период проведения спецоперации заключили контракт на один год, могут оформить гражданство России в упрощенном порядке — без соблюдения требования о непрерывном проживании в стране в течение пяти лет.
