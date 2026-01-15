Ричмонд
Иностранцы на СВО в 2026 году: как заключить контракт с ВС РФ без российского гражданства

Помимо риска контракт с Вооруженными силами Российской Федерации предлагает щедрые выплаты, социальные гарантии и множественные льготы. В том числе и по этой причине в зону СВО отправляются теперь не только граждане России, но и иностранцы.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Источник: Mil.ru/CC BY 4.0|commons.wikimedia.org

В материале разбираем основные условия для заключения контракта на СВО для иностранца: возраст, необходимые документы и навыки. Также рассмотрим, какие преимущества предлагает служба в рядах ВС.

Можно ли иностранцу заключить контракт на СВО на стороне России

Да, иностранные граждане могут заключить контракт для отправки в зону специальной военной операции в рядах ВС РФ. Для этого житель другой страны должен находиться на территории России, причем на законном основании.

В 2025 году президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому Минобороны вправе заключать контракты с иностранными гражданами и лицами без гражданства до окончания мобилизации, отмены военного положения или завершения военного времени.

Как уточняется в статье 34 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», иностранцы могут воспользоваться правом на заключение контракта один раз.

Из требований к кандидату можно отметить:

  • возраст — от 18 до 60 лет;
  • пол — мужской;
  • необходимые документы — паспорт другого государства;
  • знание русского языка;
  • удовлетворительное состояние здоровья, которое позволит пройти военно-врачебную комиссию.

В качестве преимуществ при отборе следует назвать наличие военного опыта (который, тем не менее, не обязателен) и специальных навыков (знание иностранных языков, водительское удостоверение, медицинское образование).

Как иностранному гражданину подписать контракт на СВО

Контракт подписывается в военном комиссариате или другом уполномоченном органе по направлению на службу. Он может быть заключен на срок не менее одного года, в том числе с возможностью участия в СВО.

Выплаты и другие условия контракта для иностранцев на СВО

Иностранные граждане получают те же социальные гарантии, что и россияне, проходящие военную службу по контракту. То же касается и выплат — их размер зависит от региона, в котором доброволец заступал на службу. Список поощрений довольно широк, отметим отдельно следующие:

  • ежемесячное денежное довольствие — от 200 тысяч рублей;
  • доплаты за участие в боевых действиях и выполнение специальных задач (например, уничтожение техники противника);
  • единовременные выплаты, если они предусмотрены действующими решениями и региональными программами;
  • бесплатное санаторно-курортное лечение;
  • медицинская помощь и реабилитация в приоритетном порядке;
  • налоговые льготы и освобождения в отдельных случаях;
  • списание кредитных обязательств;
  • статус ветерана боевых действий.

Также иностранцы, которые в период проведения спецоперации заключили контракт на один год, могут оформить гражданство России в упрощенном порядке — без соблюдения требования о непрерывном проживании в стране в течение пяти лет.

