«Разберемся со всеми». Лукашенко предупредил о масштабном совещании из-за проблем в областях

— Разберемся со всеми областями. У нас проблем хватает и в Могилевской, и в Витебской, и в Брестской, и в Гродненской областях, и в Минске. Эти проблемы везде встречаются. Но в Витебской области они просто цветут и пахнут, они процветают, — указал глава республики.