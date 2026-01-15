Ричмонд
«Разберемся со всеми». Лукашенко предупредил о масштабном совещании из-за проблем в областях

Лукашенко предупредил о масштабном совещании из-за проблем.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о проблемах в сельском хозяйстве, пообещав разобраться со всеми областями, сообщила пресс-служба президента.

Белорусский лидер предупредил, что в правительстве планируется провести масштабное совещание, в том числе и по ситуации в АПК.

— Разберемся со всеми областями. У нас проблем хватает и в Могилевской, и в Витебской, и в Брестской, и в Гродненской областях, и в Минске. Эти проблемы везде встречаются. Но в Витебской области они просто цветут и пахнут, они процветают, — указал глава республики.

Еще Александр Лукашенко сказал новому главе Витебской области о проблемах и военном положении.

Мы писали, что белорусский президент 15 января назначил экс-посла Беларуси в России Александра Рогожника председателем Витебского облисполкома.

Еще глава республики назначил замглаву КГК министром труда и соцзащиты.

«Комсомолка» ранее сообщала, что Александр Лукашенко проведет кадровый день 15 января, назначив 14 чиновников.

