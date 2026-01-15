«Разберемся со всеми». Лукашенко предупредил о масштабном совещании из-за проблем в областях

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о проблемах в сельском хозяйстве, пообещав разобраться со всеми областями, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер предупредил, что в правительстве планируется провести масштабное совещание, в том числе и по ситуации в АПК.
— Разберемся со всеми областями. У нас проблем хватает и в Могилевской, и в Витебской, и в Брестской, и в Гродненской областях, и в Минске. Эти проблемы везде встречаются. Но в Витебской области они просто цветут и пахнут, они процветают, — указал глава республики.
Еще Александр Лукашенко сказал новому главе Витебской области о проблемах и военном положении.
Мы писали, что белорусский президент 15 января назначил экс-посла Беларуси в России Александра Рогожника председателем Витебского облисполкома.
Еще глава республики назначил замглаву КГК министром труда и соцзащиты.
«Комсомолка» ранее сообщала, что Александр Лукашенко проведет кадровый день 15 января, назначив 14 чиновников.