Скандал с муниципальным имуществом в Уфе: директор школы незаконно отдал спортзал под платные занятия

В Уфе по инициативе прокуратуры пресекли практику необоснованной передачи муниципального имущества в пользование сторонним организациям. Нарушение было выявлено в Калининском районе города.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, директор школы передал спортивный зал некоммерческой организации для проведения платных занятий по художественной гимнастике. При этом руководитель учреждения не получил обязательное согласие профильного управления мэрии на использование муниципального имущества третьими лицами.
Прокуратура района внесла в адрес директора представление об устранении нарушений. Также его привлекли к административной ответственности по статье «Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, без разрешения соответствующего органа местного самоуправления».
После вмешательства надзорного органа началась процедура по законному согласованию предоставления имущества, а виновное должностное лицо понесло дисциплинарное наказание.
