Воронежец победил в кулинарном шоу «Молодые ножи»

В очередном выпуске пятого сезона кулинарного реалити-шоу «Молодые ножи» (16+) победил повар из Воронежа. 30-летний Александр Сывороткин обошел еще пять участников выпуска, убедив в своем мастерстве ведущего Константина Ивлева и приглашенную звезду — чемпиона мира по боксу Николая Валуева.
Темой программы, которую показали 14 января, стали пироги. Участникам нужно было угадать вслепую варианты пирогов из разных стран, воспроизвести рецепт, а также приготовить блюда из представленного набора продуктов.
Александр работает шефом в одном из загородных клубов, он специализируется на итальянской, европейской и паназиатской кухнях. И в финале воронежец удивил Ивлева и Валуева равиоли с креветками и рикоттой с азиатским соусом из манго. Правда, звездам соус показался слишком сладким для этого блюда, все равно победу отдали воронежцу.
Александр получил золотой шеф-нож Константина Ивлева и чаевые.