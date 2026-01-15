Воронежец победил в кулинарном шоу «Молодые ножи»

Александр работает шефом в одном из загородных клубов, он специализируется на итальянской, европейской и паназиатской кухнях. И в финале воронежец удивил Ивлева и Валуева равиоли с креветками и рикоттой с азиатским соусом из манго. Правда, звездам соус показался слишком сладким для этого блюда, все равно победу отдали воронежцу.