Школьные автобусы не доехали до сел Сочи из-за неубранных дорог

Речь идет о населенных пунктах таких как Алексеевское, Каткова Щель, Тихоновка, Мамедка, Шхафит, Третья Рота и Воронцовка в Лазаревском и Адлерском районах, куда на занятия привозят 140 детей. Проблема возникла из-за недостатка техники, которая занимается расчисткой подъездных путей к социальным объектам. Часть городских автобусов вышла на линии, но рейсы в отдаленные села отменили. Родители вынуждены самостоятельно возить детей в школы, рискуя на заснеженных дорогах.