Власти сообщили о работе ПВО под Таганрогом

Власти сообщили о ситуации после звуков работы ПВО под Таганрогом.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 14 января жители Таганрога сообщили о звуках, похожих на работу ПВО. Тогда же поступил оперативный комментарий от главы Неклиновского района Василия Даниленко, чиновник подтвердил предположения людей и попросил покинуть открытые участки улиц.

Утром 15 января ситуацию уточнили региональные власти. Губернатор Юрий Слюсарь рассказал в своем телеграм-канале, что в течение прошедшей ночи атаку БПЛА отразили в Таганроге, Каменске, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах. Пострадавших нет, данные о разрушениях на земле не поступали.

Также угроза сохранялась в первой половине дня 15 января. В период с 10 до 11:35 воздушную атаку отразили Тацинском и Морозовском районах.

