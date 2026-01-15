Власти сообщили о работе ПВО под Таганрогом

Утром 15 января ситуацию уточнили региональные власти. Губернатор Юрий Слюсарь рассказал в своем телеграм-канале, что в течение прошедшей ночи атаку БПЛА отразили в Таганроге, Каменске, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах. Пострадавших нет, данные о разрушениях на земле не поступали.