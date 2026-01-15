Правительство рассмотрит дополнительные меры для борьбы с кибермошенниками

В конце 2025 года правительство внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите от онлайн- и телефонных мошенников. Среди них — запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также в рамках инициативы прорабатываются новые способы восстановления доступа к «Госуслугам», в том числе с помощью биометрии или путем личного обращения в МФЦ. Планируются ограничения по количеству банковских карт.