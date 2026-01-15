Москвичей призвали в пятницу использовать для поездок метро из-за погоды

«Завтра, 16 января, в Москве возможны локальные ограничения движения. Самый быстрый способ — метро. В связи с погодными условиями и возможными локальными ограничениями движения в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО завтра рекомендуем использовать метро для поездок по городу. На дорожное движение также могут повлиять: снижение средней скорости из-за погодных условий; мелкие ДТП; ремонтные работы на дороге», — говорится в сообщении.