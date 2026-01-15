Ричмонд
Москвичей призвали в пятницу использовать для поездок метро из-за погоды

Москвичей призвали в пятницу пользоваться метро из-за погодных условий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москвичам стоит в пятницу использовать для поездок метро из-за погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Завтра, 16 января, в Москве возможны локальные ограничения движения. Самый быстрый способ — метро. В связи с погодными условиями и возможными локальными ограничениями движения в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО завтра рекомендуем использовать метро для поездок по городу. На дорожное движение также могут повлиять: снижение средней скорости из-за погодных условий; мелкие ДТП; ремонтные работы на дороге», — говорится в сообщении.