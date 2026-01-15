Ричмонд
А зачем нам школы и больницы: В Молдове собираются строить новую тюрьму

До 2029 года в Молдове обещают построить новую тюрьму.

Источник: Комсомольская правда

Строительство нового пенитенциарного учреждения планируется завершить к концу 2028 года, после чего объект будет введен в эксплуатацию в 2029 году. Об этом объявил министр юстиции Владислав Кожухарь в интервью агентству «Молдпрес».

По его словам, проект вписывается в усилия по модернизации всей пенитенциарной системы Молдовы в соответствии с европейскими стандартами. Инициатива реализуется при поддержке Управления ООН по обслуживанию проектов, которое предоставляет экспертизу в области управления инвестициями и закупками.

Глава Минюста подчеркнул, что особое внимание будет уделено качеству и соблюдению международных стандартов, чтобы новое пенитенциарное учреждение отвечало как потребностям системы, так и ожиданиям общества.

