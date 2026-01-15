Более 500 сотрудников ОСВОД будут дежурить на Крещение

«Более 130 мест, где будут работать сотрудники ОСВОД, определены по всей республике. А также это 500 человек, которые будут обеспечивать безопасность», — рассказала Михалева.
Она также отметила, что в этом году в обеспечении безопасности на Крещение по всей республике будет задействовано около 30 аэролодок. Суда на воздушной подушке вместе со спасателями будут находиться в отдалении от проруби.
В ОСВОД также призвали воздержаться от окунания или отложить его на следующий год тех, у кого имеются проблемы со здоровьем.