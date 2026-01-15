Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 500 сотрудников ОСВОД будут дежурить на Крещение

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Более 500 сотрудников ОСВОД заступят на пост в крещенскую ночь, сообщила ведущий специалист по связям с общественностью республиканского совета ОСВОД Екатерина Михалева на тему празднования Крещения Господня.

Источник: Sputnik.by

«Более 130 мест, где будут работать сотрудники ОСВОД, определены по всей республике. А также это 500 человек, которые будут обеспечивать безопасность», — рассказала Михалева.

Она также отметила, что в этом году в обеспечении безопасности на Крещение по всей республике будет задействовано около 30 аэролодок. Суда на воздушной подушке вместе со спасателями будут находиться в отдалении от проруби.

По информации ведомства, дежурить в местах купания на Крещение будут также сотрудники скорой медицинской помощи, МВД и МЧС.

В ОСВОД также призвали воздержаться от окунания или отложить его на следующий год тех, у кого имеются проблемы со здоровьем.