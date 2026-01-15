Ричмонд
Свердловский облсуд отправил в отставку мэра Серова Василия Сизикова

Мэра Серова Василия Сизикова сняли с должности.

Источник: Свердловский областной суд

В Свердловском облсуде утвердили решение горсуда Серова о досрочном прекращении полномочий главы Серовского округа — Василия Сизикова. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

— Заявленные прокурором требования были удовлетворены. Также суд досрочно прекратил полномочия главы муниципального образования Василия Сизикова в связи с утратой доверия, — сказано в сообщении инстанции.

Дума Серова и Василий Сизиков попытались обжаловать решение суда. Градоначальника поддерживал и губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Свердловский облсуд рассмотрел материалы и оставил без изменения апелляционные жалобы. Инстанция оставила без рассмотрения апелляцию не привлеченного к участию в деле губернатора области Дениса Паслера.

Напомним, что Василия Сизикова уже лишали полномочий в сентябре 2025 года. Однако это решение удалось обжаловать. Поэтому градоначальник продолжил исполнять обязанности.