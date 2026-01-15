Мишустин рассказал, как нужно бороться с кибермошенниками

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Борьба с телефонным и онлайн-мошенничеством является общей задачей государства и бизнеса, только совместными усилиями можно сократить возможности мошенников обманывать людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на заседании кабмина.
«Борьба с кибер- и телефонным мошенничеством — это общая задача государства и бизнеса. Только совместными усилиями можно существенно сократить возможности преступников обманывать людей», — сообщил он.
Мишустин также поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко держать на личном контроле реализацию мер против телефонного и онлайн-мошенничества. Он также сообщил, что второй пакет мер против кибермошенников должен вступить в силу с сентября.