В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах

Аналогичные меры уже действуют в ряде регионов России. Так, в Татарстане, Волгоградской и Пензенской областях норма, запрещающая продавать горюче-смазочные материалы подросткам младше 16 лет, действует с прошлого года. За нарушение данной нормы предусмотрены штрафы. В 2026 году такой запрет вступит в силу в других регионах РФ, в том числе в Приморском крае, Вологодской и Ростовской областях.