В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах

По его словам, данный вопрос рассматривался на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в декабре 2025 года.
«Вопрос был поднят на комиссии и есть решение, чтобы запретить продажу топлива на автозаправочных станциях детям, которые управляют мопедами, питбайками и другим подобным транспортом. Это даст положительный момент (в части снижения количества ДТП — ред.)», — сказал Борисенко.
Аналогичные меры уже действуют в ряде регионов России. Так, в Татарстане, Волгоградской и Пензенской областях норма, запрещающая продавать горюче-смазочные материалы подросткам младше 16 лет, действует с прошлого года. За нарушение данной нормы предусмотрены штрафы. В 2026 году такой запрет вступит в силу в других регионах РФ, в том числе в Приморском крае, Вологодской и Ростовской областях.