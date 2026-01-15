Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. Автозаправочным станциям в Крыму запретят продажу топлива подросткам, управляющим мопедами, питбайками и скутерами, с целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.

Источник: Госавтоинспекция Крыма

По его словам, данный вопрос рассматривался на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в декабре 2025 года.

«Вопрос был поднят на комиссии и есть решение, чтобы запретить продажу топлива на автозаправочных станциях детям, которые управляют мопедами, питбайками и другим подобным транспортом. Это даст положительный момент (в части снижения количества ДТП — ред.)», — сказал Борисенко.

Аналогичные меры уже действуют в ряде регионов России. Так, в Татарстане, Волгоградской и Пензенской областях норма, запрещающая продавать горюче-смазочные материалы подросткам младше 16 лет, действует с прошлого года. За нарушение данной нормы предусмотрены штрафы. В 2026 году такой запрет вступит в силу в других регионах РФ, в том числе в Приморском крае, Вологодской и Ростовской областях.