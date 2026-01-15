В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение до 19 января

Согласно данным Ростгидромета, в указанный период на территории региона прогнозируются сложные метеоусловия. Ожидаются обильные осадки в виде снега, местами с метелью. На автомобильных дорогах возможны гололед и снежные заносы. Усилится северо-восточный ветер с порывами до 15−18 м/с.