В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение до 19 января

В Ростовской области с 16 по 19 января ожидаются снегопады, метель и гололедица на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Источник: Коммерсантъ

Согласно данным Ростгидромета, в указанный период на территории региона прогнозируются сложные метеоусловия. Ожидаются обильные осадки в виде снега, местами с метелью. На автомобильных дорогах возможны гололед и снежные заносы. Усилится северо-восточный ветер с порывами до 15−18 м/с.

МЧС России рекомендует жителям отслеживать прогноз погоды и штормовые предупреждения, следовать сообщениям ведомства. По возможности стоит отказаться от поездок на дальние расстояния и соблюдать правила личной безопасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам 101 или 112.