В Советском округе Омска скорректировали схему движения

Перед перекрестком при движении от улицы Химиков установили новые знаки в обозначением направлений. По правой полосе теперь разрешено поворачивать только направо, по средней — можно ехать лишь прямо, а по левой — прямо и налево. В ближайшее время в локации также установят дополнительные правые секции светофоров и изменят пофазную схему регулирования.