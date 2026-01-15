В Советском округе Омска скорректировали схему движения

На пересечении проспекта Менделеева и улицы Заозерной изменили схему дорожного движения. 15 января омские власти сообщили, что утвердили корректировки с учетом обращений горожан.
Перед перекрестком при движении от улицы Химиков установили новые знаки в обозначением направлений. По правой полосе теперь разрешено поворачивать только направо, по средней — можно ехать лишь прямо, а по левой — прямо и налево. В ближайшее время в локации также установят дополнительные правые секции светофоров и изменят пофазную схему регулирования.
После проведения модернизации машины, следующие по проспекту Менделеева от улицы Химиков, смогут поворачивать направо к проспекту Академика Королева в двух фазах светофорного цикла.
