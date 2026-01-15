Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Советском округе Омска скорректировали схему движения

Новые знаки и светофорные секции появятся по просьбам горожан.

Источник: Комсомольская правда

На пересечении проспекта Менделеева и улицы Заозерной изменили схему дорожного движения. 15 января омские власти сообщили, что утвердили корректировки с учетом обращений горожан.

Перед перекрестком при движении от улицы Химиков установили новые знаки в обозначением направлений. По правой полосе теперь разрешено поворачивать только направо, по средней — можно ехать лишь прямо, а по левой — прямо и налево. В ближайшее время в локации также установят дополнительные правые секции светофоров и изменят пофазную схему регулирования.

После проведения модернизации машины, следующие по проспекту Менделеева от улицы Химиков, смогут поворачивать направо к проспекту Академика Королева в двух фазах светофорного цикла.

Ранее «КП Омск» рассказала, что местные заключенные изготовят сотни ливневых решеток для города.