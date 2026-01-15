Сериал по роману «Девушка с татуировкой дракона» снимут в соседней с Беларусью Литве

В соседней с Беларусью Литве снимут сериал по культовому роману шведского писателя Стига Ларсона «Девушка с татуировкой дракона», сообщает телеграм-канал «Изнанка сериала».
Адаптацию романа для сериала подготовят сценаристы Стив Лайтфут и Анджела ЛаМанна.
Известно, что историю Лисбет Саландер и Микаэля Блумквиста перенесут в наши дни. А съемки сериала начнутся уже весной 2026-го в Литве, кастинг на главные роли уже начался. Создатели обещают, что сериал станет смелым и современным переосмыслением «Миллениума» после шведской и голливудской киноверсий.
Еще мы писали, что экс-солист Hi-Fi Митя Фомин срочно попросил белорусов о помощи: «Любая информация».