Сериал по роману «Девушка с татуировкой дракона» снимут в соседней с Беларусью Литве

Сериал по «Девушке с татуировкой дракона» снимут в соседней с Беларусью Литве.

Источник: Комсомольская правда

В соседней с Беларусью Литве снимут сериал по культовому роману шведского писателя Стига Ларсона «Девушка с татуировкой дракона», сообщает телеграм-канал «Изнанка сериала».

Адаптацию романа для сериала подготовят сценаристы Стив Лайтфут и Анджела ЛаМанна.

Известно, что историю Лисбет Саландер и Микаэля Блумквиста перенесут в наши дни. А съемки сериала начнутся уже весной 2026-го в Литве, кастинг на главные роли уже начался. Создатели обещают, что сериал станет смелым и современным переосмыслением «Миллениума» после шведской и голливудской киноверсий.

