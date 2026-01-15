Воронежский бизнесмен заплатил 144 тыс руб за незаконное использование героев мультиков на своих тортах

Владелец кондитерского бизнеса из Воронежа украшал свои торты изображениями Зайца и Волка из «Ну, погоди», Трубадура и других известных мультгероев. Не стеснялся делиться снимками своих изделий в соцсетях и на сайте. А разрешение на использование мультобразов не получал. Только вот правообладатели изображений заметили это, подали на воронежца иск и выиграли суд.
— Исключительные права на использование этих товарных знаков и персонажей принадлежат в настоящее время двум мультипликационным студиям. Компании обратились в суд за защитой своих прав. Воронежца обязали выплатить компенсацию в размере 72 тыс рублей в пользу каждой. Правда, бизнесмен не торопился выполнять решение суда. Долг в 144 тыс рублей был оплачен после ареста денежных счетов предпринимателя, — сообщили в управлении ФССП по Воронежской области.