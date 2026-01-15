Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский бизнесмен заплатил 144 тыс руб за незаконное использование героев мультиков на своих тортах

Анимационные студии получили компенсацию от воронежца за незаконное использование изображений мультгероев.

Владелец кондитерского бизнеса из Воронежа украшал свои торты изображениями Зайца и Волка из «Ну, погоди», Трубадура и других известных мультгероев. Не стеснялся делиться снимками своих изделий в соцсетях и на сайте. А разрешение на использование мультобразов не получал. Только вот правообладатели изображений заметили это, подали на воронежца иск и выиграли суд.

— Исключительные права на использование этих товарных знаков и персонажей принадлежат в настоящее время двум мультипликационным студиям. Компании обратились в суд за защитой своих прав. Воронежца обязали выплатить компенсацию в размере 72 тыс рублей в пользу каждой. Правда, бизнесмен не торопился выполнять решение суда. Долг в 144 тыс рублей был оплачен после ареста денежных счетов предпринимателя, — сообщили в управлении ФССП по Воронежской области.