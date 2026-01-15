В Краснодаре выявили 732 нарушения при уборке снега

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Мониторинг состояния придомовых территорий в Краснодаре проводят специалисты управления по жилищным вопросам совместно с прокуратурой. За три дня работники проверили 2555 объектов.
Сейчас по всему городу специалисты управляющих организаций и ТСЖ ведут уборку дворов от снега и льда. Они также убирают сосульки с крыш зданий. Для защиты жителей устанавливают сигнальные ленты. В свою очередь управление по жилищным вопросам контролирует своевременную расчистку территорий и посыпку дорог и тротуаров песко-соляной смесью.
Жители могут сообщать о сосульках на крышах в обслуживающие организации. При отсутствии реакции коммунальных служб краснодарцы могут позвонить на горячую линию по телефонам