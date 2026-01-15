Разработан доступный экзоскелет для рабочих и пенсионеров

В пресс-службе ОмГТУ ТАСС уточнили, что принцип действия конструкции основывается на использовании встроенных в одежду эластомеров, которые проходят вдоль основных мышц нижних конечностей. Когда человек сгибает ноги, они натягиваются, накапливая потенциальную энергию. При разгибании эта энергия высвобождается, снижая нагрузку на мышцы. Это облегчает выполнение таких движений, как ходьба, приседания, выпады и так далее.