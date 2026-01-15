В Москве расчищают снежную гору на Миусской площади

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Городские службы расчищают снежную гору на Миусской площади в центре Москвы, работы ведутся снегоуборочной и погрузочной техникой, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Telegram-каналах появились видеозаписи, на которых видно, что на улице сформировалась высокая гора из снега. По словам очевидцев, на участке дороги был организован склад снега, убранного в Москве.
Несколько единиц техники собирают снег в погрузочные машины, которые увозят его с Миусской улицы. Работы ведутся по центру и с краев «горы».