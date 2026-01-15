Умерла Людмила Доксомова, заслуженная артистка России, легенда бурятского балета

Творческий путь рожденной в Монголии Людмила Доксомовой начинался с залов в Бурятском государственном хореографическом училище (ныне Бурятский республиканский хореографический колледж имени Сахьяновой и Абашеева), а после о ней узнала вся страна. Она стала выступать на столичных сценах. С 2011 года — в составе театра «Балет Москва».