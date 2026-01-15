Умерла Людмила Доксомова, заслуженная артистка России, легенда бурятского балета

Скорбные вести пришли из Бурятии. Умерла Людмила Доксомова, балерина, лауреат приза «Душа танца», артистка театра «Балет Москва». Об этом КП-Иркутск сообщили в Бурятском хореографическом колледже, который в свое и окончила известная танцовщица.
Прощание с талантливой балериной Людмилой Доксомовой пройдет 16 января с 09.00 до 10.30 в Улан-Удэ по адресу Борсоева, 1а. Затем будет поминальный обед в зале «Легенда».
Творческий путь рожденной в Монголии Людмила Доксомовой начинался с залов в Бурятском государственном хореографическом училище (ныне Бурятский республиканский хореографический колледж имени Сахьяновой и Абашеева), а после о ней узнала вся страна. Она стала выступать на столичных сценах. С 2011 года — в составе театра «Балет Москва».
В 2021 году ее талант был подтвержден призом «Душа танца». Этой награду ранее получала Майя Плесецкая, Ульяна Лопаткина, Николай Цискаридзе и др.
За ее труды и превосходное исполнение Людмила Доксомова была удостоена звания заслуженная артистка Бурятии, заслуженная артистка России.
«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким блистательной балерины.