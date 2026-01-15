Ричмонд
Новая поликлиника на Гайве в Перми готова на 90%

Сдать объект планируется в первом квартале этого года.

Источник: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Строительство новой поликлиники на ул. Писарева, 56 в Орджоникидзевском районе Перми находится на завершающем этапе. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оценил готовность объекта на 90%, рассказали в пресс-службе Правительства региона.

В настоящий момент благоустройство прилегающей территории завершено, ведется чистовая отделка помещений. Планируется, что своих первых пациентов учреждение примет этим летом.

Новое поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену, к ней будет прикреплено 42 тысячи человек. В четырехэтажном здании разместят кабинеты для терапевтов, неотложной помощи, рентгена, функциональной диагностики, реабилитации и физиотерапии. Также появится отдельный блок, где будет женская консультация с дневным стационаром.

Проект реализуется за счет регионального бюджета. Всего в Прикамье построили девять новых поликлиник за последние три года.