Новая поликлиника на Гайве в Перми готова на 90%

Новое поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену, к ней будет прикреплено 42 тысячи человек. В четырехэтажном здании разместят кабинеты для терапевтов, неотложной помощи, рентгена, функциональной диагностики, реабилитации и физиотерапии. Также появится отдельный блок, где будет женская консультация с дневным стационаром.