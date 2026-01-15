В Калининграде хотят поставить памятник слонихе Преголе

Слониха Шандра поселилась в Калининграде 30 апреля 1956 года. Она приехала из зверинца Андижана, а до этого жила в цирке в ГДР. В октябре 1960-го из цирка города Кривой Рог прибыл самец Джимми. 12 октября 1970 года у Шандры и Джимми родилась Преголя. Шандра ушла в 1980-м, а Джимми — в 2000-м. С тех пор слониха жила одна. У Преголи были дети, но они не выживали. В 1995-м, когда родилась Марта, её отделили от матери и выкармливали искусственно. В октябре того же года Марту отправили на самолёте в московский Театр зверей имени Дурова. Прожила она недолго, по неподтверждённым данным — около 15 лет.