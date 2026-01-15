В России ужесточат ответственность за нарушения при продаже сим-карт

«На заседании правительства подчеркнули важность борьбы с кибермошенниками. Так, был одобрен ряд поправок в законодательство. Они предусматривают усиление ответственности операторов связи за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам. В ближайшее время эти поправки будут направлены на рассмотрение депутатов», — заверили там.