Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кирове приостановят полеты из аэропорта на 1,5 месяца из-за ремонта

Полеты из аэропорта в Кирове приостановят на 1,5 месяца из-за ремонта.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости. Полеты из аэропорта «Победилово» города Кирова будут остановлены с 22 апреля по 7 июня из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает правительство региона.

Для работ привлечены федеральные средства в объеме более 2 миллиардов рублей в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

«С 22 апреля по 7 июня 2026 года пройдет ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Победилово. Работы выполнят в максимально короткие сроки. Всего за 1,5 месяца будет полностью обновлена взлетная полоса. Это повысит безопасность полетов», — говорится в сообщении.

На время проведения работ полеты из аэропорта «Победилово» будут остановлены, поэтому министерство транспорта Кировской области проработает вопрос запуска дополнительных железнодорожных составов в Киров.