В Кирове приостановят полеты из аэропорта на 1,5 месяца из-за ремонта

«С 22 апреля по 7 июня 2026 года пройдет ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Победилово. Работы выполнят в максимально короткие сроки. Всего за 1,5 месяца будет полностью обновлена взлетная полоса. Это повысит безопасность полетов», — говорится в сообщении.