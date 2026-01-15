В Кирове приостановят полеты из аэропорта на 1,5 месяца из-за ремонта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости. Полеты из аэропорта «Победилово» города Кирова будут остановлены с 22 апреля по 7 июня из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает правительство региона.
Для работ привлечены федеральные средства в объеме более 2 миллиардов рублей в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».
«С 22 апреля по 7 июня 2026 года пройдет ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Победилово. Работы выполнят в максимально короткие сроки. Всего за 1,5 месяца будет полностью обновлена взлетная полоса. Это повысит безопасность полетов», — говорится в сообщении.
На время проведения работ полеты из аэропорта «Победилово» будут остановлены, поэтому министерство транспорта Кировской области проработает вопрос запуска дополнительных железнодорожных составов в Киров.