ТАСС: рядом с телом экс-замглавы Минтруда Скляра нашли оружие и заявление в МВД

Алексей Скляр был назначен заместителем министра труда в 2018 году — в его обязанности входило курирование вопросов, касающиеся информационных систем и электронных сервисов. В 2022-м его освободил от должности премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Примерно в это же время экс-замминистра развелся с супругой и женился во второй раз на коллеге Алине Матвеевой, которая была на 17 лет младше него.