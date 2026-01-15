В трех районах Омской области подорожал проезд в автобусах

В нескольких районах Омской области увеличились цены на проезд в общественном транспорте. С 1 февраля тарифы планируют повысить в Знаменском районе.
Стоимость поездки установили в виде фиксированной суммы 40 рублей или по ставке 4 рубля за километр в зависимости от маршрута. Такие меры позволяют сохранить устойчивыми работу общественного транспорта, регулярность движения по важным для пассажирам маршрутам.
В Седельниковском районе тарифы выросли с 1 января. Причиной стала установка системы контроля, которая исключает сокращение пути. Точную стоимость проезда можно узнать у водителей при посадке.
В Тарском районе подорожание произошло с начала 2026 года. Поездка в автобусах местного автотранспортного предприятия теперь обходится в 40 рублей, а у частного перевозчика — в 36 рублей.
