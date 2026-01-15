Ричмонд
В Ростове более 2 млн рублей собрали для семьи мужчины, погибшего при атаке БПЛА

Люди собрали деньги и вещи для семьи ростовчанина, погибшего во время атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону более 2 млн рублей собрали для семьи мужчины, погибшего при атаке БПЛА 14 января. Сейчас сбор помощи завершен, об этом в соцсетях сообщает Ростовская Федерация Киокушинкай.

Всего через спортивную организацию люди перечислили 2,1 млн рублей. Кроме этого, ростовчане принесли и попросили передать вещи, самые необходимые в первое время после случившейся трагедии.

Напомним, атака БПЛА произошла утром 14 января. В ростовской Левенцовке пострадала многоэтажка, в двух квартирах дома произошел пожар, в других жилых помещениях здания выбило стекла. В одной из квартир после удара погиб мужчина.

Губернатор Юрий Слюсарь рассказал, что жена и 4-летний сын ростовчанина вовремя вышли в коридор и смогли спастись. Женщине и мальчику потребовалась медицинская помощь. Напомним, накануне власти пообещали оказать помощь родным погибшего мужчины.

